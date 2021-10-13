NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВОМ ФОРМАТА DX!

Сегодня компания Nikon представила NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — универсальный объектив, который обеспечивает высочайшее качество изображения при любом фокусном расстоянии: от широкого угла до телефото.
Этот передовой объектив формата DX с улучшенными оптическими характеристиками станет отличным спутником в путешествиях. Его можно использовать для съемок самых разных сюжетов как с большого, так и с малого расстояния: от бескрайних пейзажей до чарующих портретов.
Объектив идеально подходит для тех, кто недавно перешел на фотокамеры со смартфонов и не привык носить с собой большую сумку с оборудованием. Он весит всего 315 г, а его диапазон фокусных расстояний составляет 18–140 мм. За счет этого достигается оптимальный баланс между легкостью, портативностью и функциональностью, который помогает создавать отличные снимки в путешествии.
Система подавления вибраций минимизирует последствия дрожания рук и фотокамеры, позволяя снимать с выдержкой на пять ступеней длиннее. В результате получаются четкие изображения без смазывания даже в условиях слабого освещения, будь то съемка атмосферных интерьеров или ночных городских пейзажей.
Объектив NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR также дает четкое изображение с плавными переходами во время записи видео, что еще раз доказывает его универсальность. Автофокусировка быстрая и точная, а функция АФ с обнаружением глаз, реализованная в фотокамерах Z, позволяет зафиксировать фокус там, где он нужен. Вы можете быть уверены, что фотографии и видео из путешествий не разочаруют вас и ваших зрителей.
Объектив формата DX надежно защищен от попадания пыли и капель воды, поэтому его можно использовать в самых разных обстоятельствах.
NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — идеальный спутник в путешествии:
Рекомендованная цена объектива NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 53 990 руб.