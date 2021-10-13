NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВОМ ФОРМАТА DX!

Сегодня компания Nikon представила NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — универсальный объектив, который обеспечивает высочайшее качество изображения при любом фокусном расстоянии: от широкого угла до телефото.

Этот передовой объектив формата DX с улучшенными оптическими характеристиками станет отличным спутником в путешествиях. Его можно использовать для съемок самых разных сюжетов как с большого, так и с малого расстояния: от бескрайних пейзажей до чарующих портретов.

Объектив идеально подходит для тех, кто недавно перешел на фотокамеры со смартфонов и не привык носить с собой большую сумку с оборудованием. Он весит всего 315 г, а его диапазон фокусных расстояний составляет 18–140 мм. За счет этого достигается оптимальный баланс между легкостью, портативностью и функциональностью, который помогает создавать отличные снимки в путешествии.

Система подавления вибраций минимизирует последствия дрожания рук и фотокамеры, позволяя снимать с выдержкой на пять ступеней длиннее. В результате получаются четкие изображения без смазывания даже в условиях слабого освещения, будь то съемка атмосферных интерьеров или ночных городских пейзажей.

Объектив NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR также дает четкое изображение с плавными переходами во время записи видео, что еще раз доказывает его универсальность. Автофокусировка быстрая и точная, а функция АФ с обнаружением глаз, реализованная в фотокамерах Z, позволяет зафиксировать фокус там, где он нужен. Вы можете быть уверены, что фотографии и видео из путешествий не разочаруют вас и ваших зрителей.

Объектив формата DX надежно защищен от попадания пыли и капель воды, поэтому его можно использовать в самых разных обстоятельствах.

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — идеальный спутник в путешествии:
  • Универсальный зум-объектив формата DX с превосходными оптическими характеристиками
  • Компактный и легкий корпус, идеальный вариант для путешествий
  • Мощный 7,8-кратный зум для максимального приближения объекта съемки
  • Невероятно малое минимальное расстояние фокусировки 0,20 м в широкоугольном положении
  • Встроенная система подавления вибрация, позволяющая снимать с выдержкой на 5 ступеней длиннее, чем без нее
  • Электромагнитная диафрагма, получающая сигналы с фотокамеры для более точной настройки и стабильного контроля экспозиции
  • Удобные элементы управления настройками при фото- и видеосъемке
  • Герметичная конструкция для защиты от пыли и капель воды

Рекомендованная цена объектива NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 53 990 руб.

Комментарии и отзывы NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR
Новая камера для стриминга Razer Kiyo X Webcam…
Новая камера для стриминга Razer Kiyo X WebcamRazer анонсировала Kiyo X Webcam - обновление своей видеокамеры начального уровня для стримеров. Новая мо…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смарт…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартТекущие технологии съемки и обработки изображения позволяют снимать, используя устройства, выполненные в …
Беспроводная камера для наружного наблюдения SimpliSafe…
Беспроводная камера для наружного наблюдения SimpliSafeНаблюдайте за окружением вашего дома с помощью беспроводной наружной камеры наблюдения SimpliSafe. Оборуд…
Panasonic Lumix GH6 запустят 27 октября…
Panasonic Lumix GH6 запустят 27 октябряКомпания Panasonic планирует выпустить 27 октября беззеркальную камеру Panasonic Lumix GH6 Micro Four Thi…
Объектив HD Pentax-DA*16-50mmF2.8ED PLM AW оценен в $1400…
Объектив HD Pentax-DA*16-50mmF2.8ED PLM AW оценен в $1400Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент объективов моделью HD Pentax-DA*16-50mmF2.8ED PLM AW, котора…
GoPro представила новую флагманскую камеру HERO10 Black…
GoPro представила новую флагманскую камеру HERO10 BlackGoPro представила новую флагманскую камеру HERO10 Black. Новинка оснащена процессором GP2 и системой стаб…
Новый объектив Canon EOS R с двойным объективом…
Новый объектив Canon EOS R с двойным объективомCanon анонсировала самый странный объектив для своей системы беззеркальных камер EOS R. Это двойной объек…
Объектив Laowa Argus II 35mm F/0.95 оценен в $910…
Объектив Laowa Argus II 35mm F/0.95 оценен в $910Сетевые источники раскрыли характеристики объектива Laowa Argus 35mm F/0.95, который еще не был представл…
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor