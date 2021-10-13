NIKON ПОПОЛНЯЕТ ЛИНЕЙКУ NIKKOR Z УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЗУМ-ОБЪЕКТИВОМ ФОРМАТА DX!

Сегодня компания Nikon представила NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR — универсальный объектив, который обеспечивает высочайшее качество изображения при любом фокусном расстоянии: от широкого угла до телефото.

Этот передовой объектив формата DX с улучшенными оптическими характеристиками станет отличным спутником в путешествиях. Его можно использовать для съемок самых разных сюжетов как с большого, так и с малого расстояния: от бескрайних пейзажей до чарующих портретов.

Объектив идеально подходит для тех, кто недавно перешел на фотокамеры со смартфонов и не привык носить с собой большую сумку с оборудованием. Он весит всего 315 г, а его диапазон фокусных расстояний составляет 18–140 мм. За счет этого достигается оптимальный баланс между легкостью, портативностью и функциональностью, который помогает создавать отличные снимки в путешествии.

Система подавления вибраций минимизирует последствия дрожания рук и фотокамеры, позволяя снимать с выдержкой на пять ступеней длиннее. В результате получаются четкие изображения без смазывания даже в условиях слабого освещения, будь то съемка атмосферных интерьеров или ночных городских пейзажей.

Объектив NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR также дает четкое изображение с плавными переходами во время записи видео, что еще раз доказывает его универсальность. Автофокусировка быстрая и точная, а функция АФ с обнаружением глаз, реализованная в фотокамерах Z, позволяет зафиксировать фокус там, где он нужен. Вы можете быть уверены, что фотографии и видео из путешествий не разочаруют вас и ваших зрителей.

Объектив формата DX надежно защищен от попадания пыли и капель воды, поэтому его можно использовать в самых разных обстоятельствах.

Универсальный зум-объектив формата DX с превосходными оптическими характеристиками

Компактный и легкий корпус, идеальный вариант для путешествий

Мощный 7,8-кратный зум для максимального приближения объекта съемки

Невероятно малое минимальное расстояние фокусировки 0,20 м в широкоугольном положении

Встроенная система подавления вибрация, позволяющая снимать с выдержкой на 5 ступеней длиннее, чем без нее

Электромагнитная диафрагма, получающая сигналы с фотокамеры для более точной настройки и стабильного контроля экспозиции

Удобные элементы управления настройками при фото- и видеосъемке

Герметичная конструкция для защиты от пыли и капель воды

Рекомендованная цена объектива NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR 53 990 руб.