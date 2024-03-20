NVIDIA Blackwell будет продаваться за 40 тысяч долларов

Совсем недавно компания NVIDIA представила свои новые графические ускорители поколения Blackwell на выставке GTC 2024, которые обойдутся потенциальным покупателям довольно дорого, поскольку производитель, по оценкам, вложила в проект несколько миллиардов долларов. Дебют новой линейки графических ускорителей вызвал большой интерес на рынке, так как данное решение позволит существенно продвинуться в вопросах обучения искусственного интеллекта. Но теперь появилась информация о том, что компания NVIDIA потратила значительную сумму на исследования и разработку — если верить инсайдерам, компания инвестировала 10 миллиардов долларов для разработки новой платформы.

Соответственно, специалисты ожидают, что компания NVIDIA планирует продавать свой графический ускоритель поколения Blackwell где-то в диапазоне от 30000 до 40000 долларов, что является значительным повышением стоимости по сравнению с поколением Hopper. Есть также информация, что на NVIDIA Blackwell B200 в процессе производства компания тратит примерно 6000 долларов, но речь только о производстве, а не о разработке, исследованиях и логистике. Впрочем, было вполне очевидно, что это будет дорогой продукт, потому что производительность у новой системы просто безумная. Более того, стоит понимать, что новый графический ускоритель ещё и потребляет гораздо меньше энергии, что положительно скажется на расходах потенциальных покупателей в будущем. Для центров обработки данных это очень важно.
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