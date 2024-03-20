NVIDIA Blackwell будет продаваться за 40 тысяч долларов

Соответственно, специалисты ожидают, что компания NVIDIA планирует продавать свой графический ускоритель поколения Blackwell где-то в диапазоне от 30000 до 40000 долларов, что является значительным повышением стоимости по сравнению с поколением Hopper. Есть также информация, что на NVIDIA Blackwell B200 в процессе производства компания тратит примерно 6000 долларов, но речь только о производстве, а не о разработке, исследованиях и логистике. Впрочем, было вполне очевидно, что это будет дорогой продукт, потому что производительность у новой системы просто безумная. Более того, стоит понимать, что новый графический ускоритель ещё и потребляет гораздо меньше энергии, что положительно скажется на расходах потенциальных покупателей в будущем. Для центров обработки данных это очень важно.