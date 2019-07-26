Приставка с кодовым названием mdarcy получит 3 ГБ оперативной памяти, восьмиядерный процессор Tegra X1 T210 B01 (4 x Cortex-A57 1,9 ГГц + 4 x Cortex-A53 1,3 ГГц) и графический чип NVIDIA Maxwell с частотой 1,0 ГГц с поддержкой OpenGL ES 3.2.Полное название устройства — NVIDIA Corporation SHIELD Android TV Game Console P3430. По слухам, для нового медиа компьютера NVIDIA разработала новый пульт и контроллер, поскольку на аксессуары предыдущего поколения поступали жалобы.О стоимости модели пока неизвестно.