NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti оценена в 280 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о дате выхода и ценах на видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti , GTX 1660 и GeForce GTX 1650, о которой ранее не было ничего известно. Итак, первой выйдет GeForce GTX 1660 Ti – 15 февраля по рекомендованной цене в 280 долларов. Выход GeForce GTX 1660 запланирован на начало марта. Цена видеокарты – 230 долларов. Что до модели GeForce GTX 1650, то ее придется подождать до конца марта – она обойдется в 180 долларов. При этом, если верить источнику, NVIDIA продолжит отгружать GeForce GTX 1050 Ti своим партнером, а чтобы поддерживать спрос на устаревшую модель, будет снижать цену.