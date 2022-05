NVIDIA GeForce NOW получает поддержку компьютеров Mac с чипами Apple M1

NVIDIA объявила, что облачный игровой сервис GeForce NOW получает поддержку компьютеров Mac с чипами Apple M1.

В обновленном приложении GeForce NOW для macOS будет улучшена производительность и снижено энергопотребление на компьютерах Mac с процессорами семейства M1, включая новейшие модели MacBook Air, MacBook Pro, 24-дюймовые модели iMac, Mac Studio и Mac mini. Компания также добавила в сервис сразу 14 новых игр: Dune Spice Wars, Holomento, Prehistoric Kingdom, Romans: Age of Caesar, Sea of ​​Craft, Trigon: Space Story, Vampire: The Masquerade-Bloodhunt, Conan Exiles, Crawl, Flashing Lights – Police, Firefighting, Emergency Services Simulator, Galactic Civilizations II: Ultimate Edition, Jupiter Hell, Lost Ark и SOL CRESTA.