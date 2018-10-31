NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti вызывает вопросы

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti постепенно умирают у своих пользователей. Сначала информация показалась какой-то слишком уж смешной и неказистой. Как может видеокарта такого уровня умирать и выдавать артефакты? Тем более релиз у некоторых компаний вот только-только прошел, еще не успели даже все картами новыми закупиться. Однако, информация продолжала поступать и пришлось заняться этой темой более плотно. Оказалось, что видеокарты действительно умирают. У некоторых пользователей появляются артефакты на экране, у других карта просто перестает включаться после некоторых вылетов синего экрана смерти. Ситуация набирает обороты — в сети подобных новостей невероятно много. Даже страшно становится.