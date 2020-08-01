NVIDIA GeForce RTX 3000 серии будет мощнее видеокарты RTX 2080 Ti на 20%

Графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3080, основанная на процессоре Ampere, была протестирована в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme. В тесте видеокарта набрала почти 8600 баллов. Видеокарта RTX 3080 станет одной из версий Ampere. Учитывая, что видеокарта GeForce RTX 2080 Ti имеет повышенные частоты, GeForce RTX 3080 смогла обойти карту примерно на 20%. По слухам, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 будет оснащена 10 Гб памяти GDDR6X с пропускной способностью 19 Гбит/с, 4352 ядрами CUDA и 320 битной шиной.

С точки зрения охлаждения, видеокарта имеет массивный радиатор с двойным осевым вентилятором. по некоторым данным, NVIDIA прекратила выпуск линейки графических процессоров GeForce RTX для подготовки к запуску Ampere GeForce RTX.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere
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