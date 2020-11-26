NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti в Fire Strike и Time Spy быстрее чем RTX 2080 Super

По результатам можно смело сказать, что RTX 3060 Ti опережает высокопроизводительную GeForce RTX 2080 Super последнего поколения. Сообщается, что GeForce RTX 3060 Ti имеет 4864 CUDA ядер, 38 RT-ядер второго поколения, 152 Тенсорных ядер третьего поколения и 8 ГБ - 14 Гб GDDR6 памяти с 256 битной шиной. Ожидается, что данная серия будет стоить 399 долларов, что почти вдвое дешевле, чем RTX 2080 Super.
С большой вероятностью новая серия видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti появится в продаже 2 декабря 2020 года на официальном сайте. Но как показывает практика, доступность карт будет под вопросом.