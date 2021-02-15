NVIDIA GeForce RTX 3060 выпустят 25 февраля

Компания NVIDIA объявила о том, что самый дешевый графический адаптер линейки Ampere, GeForce RTX 3060, появится в продаже 25 февраля. При этом, GeForce RTX 3060 с её рекомендованной ценой в 330 долларов не получит базовую версию Founders Edition. Получится ли у производителей удовлетворить предсказуемо огромный спрос, узнаем уже скоро.

Напомним, что новинка характеризуется производительностью в операциях одинарной точности (FP32) в 13 TFLOPS, при трассировки лучей в реальном времени – 25 TFLOPS, графическим процессором GA106-300 с 3584 ядрами CUDA, 28 RT-ядрами и 112 тензорными ядрами, 12 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на частоте 14 ГГц, а также шириной шины памяти 192 бит.