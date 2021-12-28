NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Mobile с памятью 16 Гбит / с и TGP 175 Вт

NVIDIA готовит мобильный графический процессор GeForce RTX 3080 Ti, который предположительно предлагает самую высокую производительность в семействе мобильных устройств Ampere. Согласно источникам, команда Green подготовила анонс мобильного дизайна RTX 3080 Ti с более быстрой памятью и более высокой общей графической мощностью (TGP). Скорость памяти будет увеличена до 16 Гбит / с по сравнению со скоростью 14 Гбит / с в мобильной версии RTX 3080.

Точно так же общий общий TGP также будет увеличен до 175 Вт. Это чуть больше, чем 165 Вт TGP мобильного RTX 3080. Версия Ti обновит количество ядер CUDA и другие вещи, такие как TMU, до пока неизвестных спецификаций. В настоящее время ходят слухи, что версия Ti может содержать 7424 ядра CUDA, что является обновлением по сравнению с 6144 обычной версией RTX 3080.