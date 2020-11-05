NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит GPU, как у RTX 3090

Сетевые источники поделились подробностями о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, которая окажется чуть менее производительной и более доступной, чем флагманская модель GeForce RTX 3090. Последняя, напомним, характеризуется архитектурой Ampere с 10 496 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной, базовой частотой 1,4 ГГц и частотой в турбо-режиме 1,7 ГГц. Что до GeForce RTX 3080 Ti, то она получит 8-нанометровый GPU GA102 с 10 496 ядрами CUDA, как у флагманской модели, а также 20 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной. Ориентировочная цена и дата официального анонса видеокарты пока не сообщаются. Ну а ближайшим релизом (в начале декабря) NVIDIA должна стать GeForce RTX 3060 Ti.

Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Обзоры:
Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Новости:
Palit анонсировала видеокарту GeForce RTX 3070 серии JetStream

Компания Palit анонсировала графическую карту GeForce RTX 3070 серии JetStream. Карта основана на базе ар...
Radeon Series RX 6000 с Ray Tracing главный конкурент RTX 3070

Если вы смотрели презентацию серии Radeon RX 6800 и 6900 XT, вы заметили, что AMD упоминала, что эти кар...
Выпуск GeForce RTX 3060 Ti перенесен на 2 декабря

Недавно в сети появились основные характеристики новинки от NVIDIA, и там же можно было увидеть, что виде...
Обзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900XОбзор ASUS TUF Gaming LC 240 RGB. Жидкостное охлаждение для Intel Core i5-10600K и AMD Ryzen 3900X
Обзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работыОбзор T-FORCE CARDEA ZERO Z340 1 ТБ (TM8FP9512G0C311). Твердотельный диск М.2 для игр и работы
Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-1232Лучшая электромясорубка. REDMOND RMG-1232
Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1Обзор THERMALTAKE Riing Pro (GHT-RPR-DIECBK-29). Игровые наушники с ЦАП 7.1
Обзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинкиОбзор A4Tech PK-935HL. Недорогая веб-камера с высоким качеством картинки
Как выбрать аксессуары для Samsung Galax...
Как выбрать аксессуары для Samsung GalaxУмные часы пользуются повышенным спросом на протяжении уже длительного времени, пользователи за это время...
Zalman M3 Plus RGB официально представле...
Zalman M3 Plus RGB официально представлеВ последнее время компьютерных корпусов выпускают не так много, как хотелось бы, так как производители по...
Ноутбук Acer ConceptD 7 Pro получил карт...
Ноутбук Acer ConceptD 7 Pro получил картКомпания Acer пополнила ассортимент производительных ноутбуков обновленными моделями ConceptD 7 и Concept...
Мобильная игра Diablo Immortal получает ...
Мобильная игра Diablo Immortal получает Первая мобильная франшиза компании Blizzard находится на тестировании внутри компании. То есть тестирован...
Xbox Series S подешевела не из-за PS5...
Xbox Series S подешевела не из-за PS5Некоторое время назад компания Microsoft официально заявила о том, что стоимость Xbox Series S на террито...
Смартфон Poco F1 обновили до MIUI 12...
Смартфон Poco F1 обновили до MIUI 12Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии фирменной прошивки MIUI 12 для культового смартф...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудо...
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудоРассмотренные ранее посудомоечные машины относились к полноразмерному типу. Но далеко не каждая кухня, ос...
TEAMGROUP проведет трансляцию новинок...
TEAMGROUP проведет трансляцию новинокУ нас для вас отличные новости — совсем скоро, с 22 по 24 сентября, компания TEAMGROUP проведет презентац...
Самый тонкий игровой ноутбук от MSI на б...
Самый тонкий игровой ноутбук от MSI на бMSI выпустила новый 15,6-дюймовый игровой ноутбук, который, по ее словам, является самым тонким в мире. M...
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр...
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтрМы продолжаем обзор актуального оборудования для аквариумов, и сегодня в центре внимания будет внешний фи...
OPPO A53 готовится к релизу...
OPPO A53 готовится к релизуДлительное время на просторах интернета обсуждали новость о том, что совсем скоро в продажу должен поступ...
Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оцене...
Coolpad Cool 12A с АКБ на 4000 мАч оценеКомпания Coolpad пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Cool 12A, которая оценена в 88 доллар...
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Обзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкойОбзор Canyon CNS-TDS07DG. Док-станция с HDMI, VGA, USB и Qi-зарядкой
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWSОбзор Defender G16. Недорогая колонка с подсветкой и TWS
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor