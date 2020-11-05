NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит GPU, как у RTX 3090

Сетевые источники поделились подробностями о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, которая окажется чуть менее производительной и более доступной, чем флагманская модель GeForce RTX 3090. Последняя, напомним, характеризуется архитектурой Ampere с 10 496 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной, базовой частотой 1,4 ГГц и частотой в турбо-режиме 1,7 ГГц. Что до GeForce RTX 3080 Ti, то она получит 8-нанометровый GPU GA102 с 10 496 ядрами CUDA, как у флагманской модели, а также 20 ГБ памяти GDDR6X с 320-битной шиной. Ориентировочная цена и дата официального анонса видеокарты пока не сообщаются. Ну а ближайшим релизом (в начале декабря) NVIDIA должна стать GeForce RTX 3060 Ti.