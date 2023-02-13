NVIDIA GeForce RTX 4060 оказалась на 65% мощнее предшественника

Довольно долго пользователи ждали, пока появится хоть какая-то информация относительно новых доступных видеокарт компании NVIDIA, и сегодня такая информация у нас действительно появилась. Если верить результатам тестов, которые представили инсайдеры, ноутбуки на базе видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 на 65% быстрее видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3060 в тех же ноутбуках. И здесь стоит сразу отметить, что пользователи получают производительность мобильной версии видеокарты, а не десктопной, так что на самом деле она не такая производительная, как многие хотели бы, но при этом она намного интереснее прошлого поколения. Конечно, видеокарта всё равно потребляет слишком много энергии и требует мощное охлаждение, но это и так было понятно.

При этом NVIDIA GeForce RTX 4060 поддерживает DLSS 3, что позволяет играть в довольно требовательные видеоигры и получать от этого массу удовольствия, тогда как со вторым поколением этой же технологии пользователь при всём желании не сможет получить ту же картинку и ту же производительность. Это очень важный момент на будущее, потому что через лет пять, когда видеокарты не будет хватать для нативного запуска тех или иных видеоигр в нужном разрешении, DLSS 3 будет спасать. Впрочем, через пять лет видеокарты будут в десять раз мощнее, а видеоигры — лучше, так что надеяться на многолетнюю эксплуатацию без апгрейда системы точно не стоит. Но новинка интересная и стоит того, чтобы на неё обратили внимание на релизе.