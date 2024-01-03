NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER представят уже совсем скоро

Сегодня компания NVIDIA официально анонсировала запуск новых видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, которые должны официально представить аудитории на выставке CES 2024. Если верить материалам производителя, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, которая, предположительно, будет использовать графический процессор AD103-400, является топовым решением в линейке SUPER, так что ждать модель RTX 4090 точно не стоит — как минимум в ближайшее время. Данная видеокарта будет поставляться с полноценным чипом и 10 240 ядрами, 320 TMU, 112 ROP и 64 МБ кэш-памяти L2. Частота графического процессора составляет 2295 МГц (базовая) и 2550 МГц в режиме разгона в играх. Это внушительный прирост тактовой частоты по сравнению с 2205 МГц у обычной видеокарты RTX 4080.

При этом видеокарта будет использовать интерфейс шины шириной 256 бит, что указывает на 16 ГБ памяти GDDR6X, тоесть памяти у новинки будет столько же, сколько и у обычной версии. Правда, у новой видеокарты пропускная способность чипа достигает до 23 Гбит/сек, то есть приблизительно на 3% больше, чем у базовой модели. Энергопотребление при этом составляет 320 Вт, что вполне адекватно по современным меркам. Будем ждать новостей по стоимости, потому что сейчас это самое важное — все хотят получить производительную видеокарту по разумной цене. Но это не значит, что производитель что-то подобное действительно предоставит потенциальным покупателям, потому что дешевле RTX 4080 новинка точно не будет.
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