NVIDIA GeForce RTX 4080 оказалась не такой уж и мощной

Более того, нужно понимать, что 15% в синтетическом тесте — вовсе не значит 15% в игровых задачах. Бенчмарки умеют выжимать всю производительность из видеокарты, чтобы получать максимальные цифры и показывать то, на что графический ускоритель способен теоретически. Но в видеоиграх так выжать видеокарту на 100% не выйдет даже при хорошей оптимизации, так что на деле стоит ожидать прироста производительности в 7-10%, но не более того. Это, конечно, хорошие показатели, никто не спорит, но стоит понимать, что разница в стоимости между этими видеокартами тоже не такая уже большая — NVIDIA GeForce RTX 4080 продают за 1200 долларов, но только на официальном сайте, а так цена видеокарты стартует от 1600 долларов. И это как раз на 10% дороже RTX 3090 Ti.