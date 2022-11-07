NVIDIA GeForce RTX 4080 оказалась не такой уж и мощной

В ходе презентации NVIDIA, которая состоялась месяц назад, производитель заявил, что видеокарты нового поколения заметно мощнее предыдущего поколения графических ускорителей, но на деле оказалось, что все обещания были слегка притянуты за уши. Например, сегодня в сети появились реальные тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, которая, как оказалось, не такая уж и мощная по сравнению с предыдущим поколением — модель всего на 15% мощнее RTX 3090 Ti, так что говорить о какой-то безумной производительности в этом случае не приходится. Да, конечно, видеокарта мощная и с этим никто не спорит, но 15% в синтетическом тесте — совсем не то, на что хотелось бы смотреть в случае с новым поколением видеокарт, которое мы ждали буквально два года.

Более того, нужно понимать, что 15% в синтетическом тесте — вовсе не значит 15% в игровых задачах. Бенчмарки умеют выжимать всю производительность из видеокарты, чтобы получать максимальные цифры и показывать то, на что графический ускоритель способен теоретически. Но в видеоиграх так выжать видеокарту на 100% не выйдет даже при хорошей оптимизации, так что на деле стоит ожидать прироста производительности в 7-10%, но не более того. Это, конечно, хорошие показатели, никто не спорит, но стоит понимать, что разница в стоимости между этими видеокартами тоже не такая уже большая — NVIDIA GeForce RTX 4080 продают за 1200 долларов, но только на официальном сайте, а так цена видеокарты стартует от 1600 долларов. И это как раз на 10% дороже RTX 3090 Ti.