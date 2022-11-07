NVIDIA GeForce RTX 4080 уже продается дороже RTX 4090

На момент официальной презентации компании NVIDIA стало ясно, что доступных видеокарт ждать не стоит — новое поколение графических процессоров не готов давать вам доступные модели, как бы этого не хотелось после двух лет майнинга. При этом цены на презентации были названы относительно адекватные — NVIDIA GeForce RTX 4080, если верить производителю, должна уходить по розничной цене в 1200 долларов. Конечно, мы давно привыкли, что модели от компаний-партнёров всегда дороже долларов на сто, но в этом году ситуация совершенно иная — производители видеокарт отправили первые модели в онлайн-магазины и оказалось, что они дороже примерно на 50% от рекомендованной розничной цены. Это безумный рост стоимости, который объясняется условно небольшой партией видеокарт.

Например, если официально NVIDIA GeForce RTX 4080 должна продаваться примерно за 1200 долларов, то сейчас у ритейлеров она представлена в онлайн-магазинах с функцией предварительного заказа за 1700-1900 долларов. Это при учёте того, что NVIDIA GeForce RTX 4090 должна продаваться по розничной цене в 1600 долларов. Получается, что видеокарта ниже уровнем уже стоит дороже топового флагмана, не говоря уже о том, что NVIDIA GeForce RTX 4080 просто найти в доступе не получится — всё, что было завезено в Европу, уже раскуплено по предварительным заказам. Это просто безумие, ведь на деле видеокарта не такая уж производительная, хотя стоит гораздо дороже текущих цен на RTX 30 прошлого поколения.