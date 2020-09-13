NVIDIA Quadro RTX (Ampere) с графическим процессором GA102 и 48 ГБ памяти GDDR6

NVIDIA недавно представила потребительские карты серии Ampere GeForce RTX 30, теперь же компания готовится представит графические карты Quadro RTX для профессиональных потребителей и рабочих станций в линейке Ampere.

NVIDIA Quadro RTX была впервые представлена ​​с графическими процессорами Turing и вскоре будет обновлена ​​до новой графической архитектуры Ampere. Просочившееся изображение взято из панели управления NVIDIA, в которой перечислены несколько ключевых характеристик карты.

В спецификациях перечислены 10752 ядра CUDA, которые сгруппированы в 84 SM. Также полнофункциональный графический процессор Ampere GA102, который должен быть быстрее, чем GeForce RTX 3090, поскольку он содержит на 2% больше ядер, однако это в основном будет зависеть от тактовых частот, на которых работает карта. Quadro RTX A6000 работает с тактовой частотой 1860 МГц, что соответствует примерно 40 терафлопам вычислительной мощности.

Карта будет иметь в общей сложности 48 ГБ памяти GDDR6, работающей через интерфейс шины шириной 384 бит. Это должно равняться общей пропускной способности 768 ГБ/с. Пропускная способность по-прежнему ниже, чем у NVIDIA GeForce RTX 3090, которая должна достигать почти 936 ГБ / с, поскольку использует кристаллы памяти GDDR6X.
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