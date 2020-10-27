NVIDIA RTX 3070 не справляется с 4К

До журналистов добрались первые видеокарты NVIDIA RTX 3070, на которые сразу же провели обзор и опубликовали данные. Оказалось, что видеокарта отлично справляется с 1080р и 1440р, но вот когда дело доходит до 4К-разрешения начинаются проблемы. На текущий момент видеокарта не может добраться до заветной отметки в 60 кадров в секунду, так что на таком разрешении получить настоящее удовольствие от модели не выйдет. С другой стороны, стоит понимать, что это не флагманская модель — у флагмана нет проблем с данным разрешением. Так что пока что рано хоронить видеокарту, но и надеяться на заметный прирост производительности тоже не стоит, особенно если речь идет о запуске тяжелых современных игр в 4К-разрешении. Видимо, NVIDIA RTX 3070 на это не способна.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3070
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