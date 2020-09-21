NVIDIA RTX 3090 потребляет много энергии

Некоторое время назад на просторах интернета уже активно обсуждали тот факт, что видеокарта NVIDIA RTX 3090 потребляет приличное количество энергии и не каждый блок питания с такой видеокартой справится. Теперь же оказалось, что это на самом деле так — на просторах китайских форумов нашли характеристики местного производителя, который указал, что NVIDIA RTX 3090 потребляет 410 Вт. Это действительно много, ведь если добавить еще процессор и прочие компоненты системы, то окажется, что блок питания нужно покупать с мощностью в 1200 Вт, а это крайне дорогие варианты, если речь идет о качественных моделях. Так что мы пока что с нетерпением ждем новостей о том, сколько будут потреблять модели других производителей вроде ASUS или Palit.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 3090
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