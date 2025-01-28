NVIDIA RTX 5090 будет в огромном дефиците

Компания NVIDIA выпускает свои новейшие видеокарты следующего поколения RTX 5090 и RTX 5080 уже в этот четверг, но, похоже, их запасы будут ограничены. После слухов о нехватке RTX 5090 у розничных продавцов и производителей NVIDIA официально признала, что возможны перебои с доступностью новых видеокарт в продаже — ожидается дефицит. «Мы ожидаем значительный спрос на GeForce RTX 5090 и 5080 и допускаем возможность нехватки этих моделей на складе. Но NVIDIA и наши партнёры ежедневно отправляют новые партии в магазины, чтобы обеспечить поставки видеокарт в руки геймеров», — заявил Тим Адамс, глава сообщества GeForce на официальном форуме.

Собственно, некоторые ритейлеры уже предупреждают, что отдельные модели RTX 5090 могут появиться в продаже только в феврале, а возможные задержки с доставкой могут длиться неделями или даже месяцами. Компания PowerGPU на прошлой неделе даже сообщила, что стоит ожидать внушительного дефицита в первые три месяца после релиза. Более того, сегодня даже появилась информация о том, что люди уже начали занимать места в очередях у магазинов Microcenter в США, чтобы первыми получить видеокарты RTX 5080 и RTX 5090, учитывая возможный дефицит. Это, безусловно, выглядит очень странно, потому что у производителя было предостаточно времени для того, чтобы выпустить достаточное количество видеокарт и удовлетворить спрос геймеров. Но на деле создаётся искусственный дефицит, чтобы взвинтить цены и получить больше выгоды.