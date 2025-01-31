NVIDIA RTX 5090 просто невозможно купить

Компания NVIDIA предупредила о дефиците видеокарт нового поколения ещё в начале недели, а теперь запуск RTX 5090 за 2000 долларов называют «бумажным релизом» — многие геймеры провели целые дни в очередях у магазинов, но либо не смогли купить карту вовсе, либо обнаружили, что в наличии лишь несколько экземпляров. Пользователи Reddit отслеживали запасы RTX 5090 и RTX 5080 в сети Micro Center по всей США и обнаружили, что некоторые магазины открылись в четверг без единой RTX 5090 в наличии, плюс в большинстве случаев поставки ограничились 10 картами или даже меньше. Видеокарту RTX 5080 было немного проще найти в день запуска, но карты быстро исчезли из продажи даже на таких площадках, как Best Buy и Amazon. По данным Gamers Nexus, один из крупнейших системных ритейлеров в США получил лишь одну RTX 5090 в день релиза.

Другой крупный ритейлер готовых ПК не получил ни одной карты, а третий смог продать 20 карт в составе предустановленных систем буквально за несколько минут. Сейчас многие магазины, включая британский Scan, открыли предзаказы на RTX 5090, но некоторые модели появятся в наличии только к концу мая — через четыре месяца после официального релиза. Из-за дефицита на фоне высокого спроса перекупщики уже выставляют RTX 5090 на eBay по цене 5000 долларов и выше. При этом сама NVIDIA отказалась давать комментарии по поводу сложностей с запуском, лишь повторив своё прежнее предупреждение о дефиците. Видимо, компания и сама понимает, что релиз очень скудный.
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