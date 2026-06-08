NVIDIA RTX Spark получил необычные ядра MediaTek

Одним из главных поводов для критики NVIDIA RTX Spark стала система ядер центрального процессора. В основе чипа лежат ядра, которые использовались в MediaTek Dimensity 9400 — процессоре, которому к октябрю текущего года исполнится уже почти два поколения. Из-за этого даже 20-ядерная конфигурация не выглядит конкурентоспособной на фоне современных решений. Однако, как оказалось, NVIDIA внесла ряд изменений в архитектуру Cortex-X925, чтобы повысить её возможности. Более детальный анализ RTX Spark показал, что используемые в нём ядра представляют собой своеобразную смесь технологий из Dimensity 9400 и ещё не представленного Dimensity 9500. Такой подход объясняется необходимостью адаптировать процессор под более тяжёлые задачи, характерные для персональных компьютеров.

По мнению исследователей, NVIDIA объединила элементы обеих архитектур для достижения более высоких и стабильных рабочих частот. Улучшенная система распределения питания и алгоритмы управления нагрузкой, позаимствованные у Dimensity 9500, позволяют ARM-процессору NVIDIA эффективнее справляться с ресурсоёмкими многопоточными задачами, сохраняя высокие тактовые частоты на протяжении длительного времени. Главное преимущество такого подхода заключается в том, что модифицированные Cortex-X925 способны работать на повышенных частотах без быстрого достижения температурных ограничений. Это важный момент, так как стабильная производительность ценится очень высоко.