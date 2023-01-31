NVIDIA Titan RTX действительно готовится к релизу

Несколько дней назад в сети появились фотографии видеокарты NVIDIA Titan RTX, которая оказалась безумно большой и многие пользователи решили, что это либо фейк, либо инженерный образец видеокарты, которая никогда не поступит в продажу в конечном итоге. Однако на самом деле такая видеокарта существует, потому что сегодня появилась документация, в которой NVIDIA Titan RTX указана и там даже есть все её характеристики. Производитель действительно планирует использовать видеокарту в сегменте для энтузиастов, потому что у данной модели встроенной видеопамяти 48 гигабайт. Даже страшно представить для каких целей можно использовать такие объёмы памяти, но есть ощущение, что для научных задач или моделирования этого может быть достаточно.

При этом подтвердилась и информация о том, что компания планирует отправить в продажу видеокарту NVIDIA Titan RTX, которая будет потреблять 800 Вт энергии при пиковых нагрузках. Безусловно, это очень много энергии и далеко не всем пользователям понравится полностью менять блок питания под новую видеокарту. Но, вероятно, если вы уже решили брать NVIDIA Titan RTX, цена которой может составить до трёх тысяч долларов, то купить новый блок питания за 500 долларов не составит большого труда. Будет ли видеокарта стоить своих денег? Вероятно, да, потому что даже у RTX 4090 производительность безумная, а у NVIDIA Titan RTX она будет выше раза в два как минимум. Так что да, видеокарта своих денег точно стоит, пусть и не для всех.