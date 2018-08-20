NVIDIA анонсирована новую линейку видеокарт

Компания NVIDIA анонсировала новую линейку видеокарт RTX 20. На данный момент в модельном ряду находится три видеокарты — RTX 2080, RTX 2070 и RTX 2080 Ti. Объем памяти у первых двух карт составляет 8 Гб, у старшей модели этот же параметр достигает 11 Гб. В плане тактовой частоты прорыва не произошло, видеокарты даже стали немного более слабыми. Зато дизайн претерпел изменений — теперь референс получил два вентилятора и адекватную систему охлаждения. Вероятно, теперь пользователи будут более охотно покупать продукцию компании, а не партнеров. Теперь о ценах для отечественного рынка — За младшую модель просят 48 тысяч рублей, за 2080 нужно отдать 64 тысячи, а за топовую модель просят громадную сумму в 96 тысяч рублей. У партнеров цена будет еще выше и точно пробьет планку в 100 тысяч рублей. Вот вам и адекватный рост цен на электронику. Апгрейдить ПК будут только неограниченные в средствах геймеры.