NVIDIA будет ставить в RTX 4070 дефектные чипы от RTX 4080

Сегодня появилась информация от довольно известного инсайдера kopite7kimi о возможном втором варианте видеокарты GeForce RTX 4070, который уже находится в разработке и будет реализован на дефектных чипах от более дорогой модели. Дело в том, что в прошлом производители чипов использовали дефектные кристаллы подложек, чтобы сэкономить материалы, так как стоимость вафель не уменьшается и просто выбрасывать такие кристаллы было бы слишком дорогим удовольствием. Например, в случае с GeForce RTX 3070 Ti компания NVIDIA использовала неисправные кристаллы GA102 вместо GA104, однако такая замена происходила чуть более чем через год после выпуска графической карты. А учитывая, что видеокарта GeForce RTX 4070 вышла только в прошлом месяце, кажется, что слишком рано для выпуска второго варианта на дефектных чипах от старшей модели.

Соответственно, инсайдер говорит о том, что NVIDIA просто использует дефектные кристаллы из-за дороговизны вафель, чтобы снизить общую стоимость производства, так как что ещё можно сделать с чипами AD103, у которых один из контроллеров памяти не работает. В настоящее время GeForce RTX 4070 использует кристалл AD104 с 60 потоковыми мультипроцессорами, но только 46 из них активны на графической карте. Соответственно, NVIDIA может использовать кристалл AD103 для GeForce RTX 4070, так как конфигурация подходит. Кристалл AD103, который используется в GeForce RTX 4080, имеет больший размер, чем AD104, поэтому он является достаточно подходящей заменой в плане потоковых мультипроцессоров и CUDA-ядер.
Gigabyte готовит сразу три модели GeForce RTX 4070…
Буквально час назад инсайдеры поделились весьма интересной информацией относительно того, что компания NV…
MSI слила в сеть характеристики NVIDIA GeForce RTX 4070…
Слитые данные, появившиеся в EEC, указывают на то, что грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 может …
NVIDIA GeForce RTX 4050 представят в июне…
Вчера достаточно надёжные инсайдеры заявили, что компания NVIDIA планирует выпустить десктопные графическ…
Palit представила видеокарты RTX 4070…
Сегодня компания Palit, которая является одним из ведущих производителей видеокарт в мире, официально пре…
NVIDIA уже работает над созданием GeForce RTX 50…
Ожидается, что следующее поколение графических карт NVIDIA GeForce RTX 50 будет использовать новую архите…
ASUS представила новую ROG XG Mobile…
Сегодня компания ASUS официально представила устройство ROG XG Mobile для подключения к ноутбукам различн…
Acer представила видеокарту Intel Arc A770 Predator BiForst…
Некоторое время назад мы писали о том, что компания Acer решила выйти на рынок компьютерных комплектующих…
NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 Ti…
Пользователи со всего мира с огромным нетерпением ждут, когда компания NVIDIA официально отправит в прода…
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэкспресс, горят ли чипы памяти?
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor