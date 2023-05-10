NVIDIA будет ставить в RTX 4070 дефектные чипы от RTX 4080

Сегодня появилась информация от довольно известного инсайдера kopite7kimi о возможном втором варианте видеокарты GeForce RTX 4070, который уже находится в разработке и будет реализован на дефектных чипах от более дорогой модели. Дело в том, что в прошлом производители чипов использовали дефектные кристаллы подложек, чтобы сэкономить материалы, так как стоимость вафель не уменьшается и просто выбрасывать такие кристаллы было бы слишком дорогим удовольствием. Например, в случае с GeForce RTX 3070 Ti компания NVIDIA использовала неисправные кристаллы GA102 вместо GA104, однако такая замена происходила чуть более чем через год после выпуска графической карты. А учитывая, что видеокарта GeForce RTX 4070 вышла только в прошлом месяце, кажется, что слишком рано для выпуска второго варианта на дефектных чипах от старшей модели.

Соответственно, инсайдер говорит о том, что NVIDIA просто использует дефектные кристаллы из-за дороговизны вафель, чтобы снизить общую стоимость производства, так как что ещё можно сделать с чипами AD103, у которых один из контроллеров памяти не работает. В настоящее время GeForce RTX 4070 использует кристалл AD104 с 60 потоковыми мультипроцессорами, но только 46 из них активны на графической карте. Соответственно, NVIDIA может использовать кристалл AD103 для GeForce RTX 4070, так как конфигурация подходит. Кристалл AD103, который используется в GeForce RTX 4080, имеет больший размер, чем AD104, поэтому он является достаточно подходящей заменой в плане потоковых мультипроцессоров и CUDA-ядер.