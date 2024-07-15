NVIDIA будет стоить 50 триллионов долларов до конца десятилетия

По словам известного американского инвестора, который когда-то вложил средства в Tesla и Amazon, когда они ещё были малоизвестными компаниями со скудным доходом, компания NVIDIA вполне может достичь капитализации в 50 триллионов долларов в течение текущего десятилетия. И на самом деле прогнозы аналитика не выглядят такими уж голословными, особенно если учитывать, что компании NVIDIA удалось увеличить свою рыночную капитализацию почти в 10 раз всего за два года — всё благодаря ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, который повысил продажи компании до немыслимых высот. Данная компания установила монополию на рынке и на текущий момент каждая крупная технологическая компания закупает у NVIDIA огромное количество оборудования для центров обработки данных, потому что иначе добиться успеха в области искусственного интеллекта просто невозможно.

Более того, арсенал аппаратного обеспечения NVIDIA для искусственного интеллекта невероятно востребован и будет востребован в обозримом будущем — спрос очень сильно превышает предложение, что позволяет компании выпускать безумно дорогие устройства и всё равно отлично их продавать. В результате только за этот год на одном поколении графических ускорителей компания планирует получить чистую прибыль в 100 миллиардов долларов — многие компании за десять лет столько не заработали. И это внушает доверие на самом деле, так как рынок искусственного интеллекта явно не планирует останавливаться на достигнутом.
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