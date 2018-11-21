NVIDIA дарит Battlefield V

Компания NVIDIA вместе с EA запустила довольно привлекательную акцию — покупаешь видеокарту RTX 20-й серии и получаешь в подарок игру Battlefield V. Стоит отметить, что сама игра нам очень понравилась — она выглядит круто, играется увлекательно и вообще оторваться и поработать не дает. Так что бонус вполне привлекательный, особенно если учитывать цену на шутер. Это знает, что если вы давно хотели приобрести себе новую видеокарту, то сейчас самое подходящее время — вы можете перед Новым годом обновить себе компьютер и получить крутую игру в подарок, чтобы потом на праздниках вдоволь повоевать. Было бы круто, если бы к каждой видеокарте в подарок шла какая-то игра, позволяющая сразу оценить преимущества нового продукта. Пока что это работает только для самых свежих новинок, но и на том спасибо.