NVIDIA делает ставку на RTX 4060

Несмотря на то, что нельзя отрицать воодушевление геймеров по поводу высокопроизводительных видеокарт серий GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070, которые предлагают лучшую из лучших игровых характеристик, видеокарты серии RTX 4060 будут продаваться по цене от 300 до 400 долларов, что делает её куда более привлекательным решением. Дело в том, что серия видеокарт RTX 4090 будет нацелена на пользователей, которые хотят получить лучшее из лучшего, не беспокоясь о сумме денег, которую они тратят, в то время как серия RTX 4080 предназначена для пользователей, которым нужна лучшая производительность по наилучшей возможной цене. RTX 4070 станет лучшим выбором для игр среднего класса, в то время как RTX 4060 предназначена для геймеров, которые хотят новое поколение видеокарт за разумные деньги.

Предыдущая GeForce RTX 3060 рекламировалась как модель, которая способна предложить огромное улучшение по сравнению с RTX 2080 SUPER. В итоге карта достигла обещанной цели по производительности, но производительность по сравнению с RTX 2060 SUPER увеличилась не более чем на 25-30%. В основном это было связано с тем, что RTX 2060 SUPER уже была обновленной версией RTX 2060. Теперь, видимо, производитель решит эту проблему, чтобы в конечном итоге пользователь получил достаточно качественное решение за вполне адекватную сумму денег. Тогда можно будет говорить о возрождении рынка видеоигр на ПК, который пока что сильно стагнирует из-за майнеров.
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