NVIDIA добавила пять игр в библиотеку GeForce NOW

NVIDIA добавила новые игры в библиотеку GeForce NOW . Среди представленных игр: Dead or Alive 6, Romance of the Three Kingdoms XIV, Dungeon Defenders: Awakened, Deadliest Catch: The Game и Nioh: Complete Edition.

Deadliest Catch: The Game - симулятор рыбной ловли.

Romance of the Three Kingdoms XIV - стратегическая игра про историю Китайской империи.

Dungeon Defenders: Awakened - игра в жанре Action RPG / Tower Defense.

Dead or Alive 6 - компьютерная игра в жанре файтинга.

Nioh: Complete Edition - rpg-игра с открытым миров. В основе сюжета история японского самурая.