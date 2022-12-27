NVIDIA готовит GeForce RTX 4080 для ноутбуков

Сегодня инсайдеры поделились достаточно информацией о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080, созданная для ноутбуков, а не для настольных ПК, появилась в бенчмарках. Безусловно, пока что говорить о преимуществах данной видеокарты сложно, потому что это слитые тесты от поставщиков секретной информации, а не реальные данные от пользователей или обзорщиков. Но, в любом случае, инсайдеры заявили, что NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуков на 20% слабее оригинальной видеокарты для настольных компьютеров. Это, конечно, немного огорчает, потому что пользователи, которые будут покупать ноутбуки игрового сегмента, хотят получать максимум возможностей, но на деле у них получится достаточно простая модель без внушительного прироста производительности.

Дело в том, что сама по себе NVIDIA GeForce RTX 4080 не обладает такой уж внушительной производительностью — пользователи без DLSS 3 получают довольно незначительный отрыв от предыдущего поколения. А если от этой производительности отнять ещё и 20%, то получится простейшая видеокарта, вот только стоимость у неё будет внушительная. И тут уже пользователю придётся думать над тем, нужно ли ему приобретать ноутбук на новой видеокарте, если она не даёт ему никакого прироста производительности, либо же стоит присмотреться к более доступным моделям с видеокартами прошлого поколения. Пока что будем ожидать реальных тестов и официального анонса NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуков — интересно посмотреть.
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