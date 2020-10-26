NVIDIA готовит RTX 30хх для ноутбуков

Ни для кого не секрет, что компания NVIDIA сначала выпускает видеокарты для настольных компьютеров, а потом отправляет в релиз более простые модели с менее производительным графическим процессором. Это нормальная практика, так как пользователь в итоге получает современную архитектуру, при этом теплопакет у упрощенных видеокарт ниже. Проблема только в том, что не всегда такие системы получаются доступные. Теперь в сети появилась таблица, в которой указаны видеокарты линейки RTX 30хх для ноутбуков. Пользователь получает достаточно продвинутое решение, которого хватит и для работы, и для развлечений, но стоимость при этом будет на том же уровне, что и сейчас у среднего игрового ноутбука. Ожидаем новостей или официального анонса продукта.

Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 30хх
Обзоры:
Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)Обзор видеокарты PowerColor Radeon RX 5600 XT Red Dragon 6GB (AXRX 5600XT 6GBD6-3DHR/OC)
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HDОбзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Новости:
Объем видеопамяти у NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti составляет 8 Гб

Компания NVIDIA планирует выпустить видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti после выхода RTX 3070. ...
Чип AMD Radeon 6900 XT показали на фото

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует вскор...
RTX 3080 и RTX 3090 в дефиците

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что новые видеокарты компании NVIDIA будут наход...
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-мониторОбзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 27-дюймовый IPS-монитор
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор SBER SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SBER SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020Обзор INTEGO ZIRCON S. Сигнатурный радар-детектор 2020
Sharkoon REV100 предлагает нетрадиционно...
Sharkoon REV100 предлагает нетрадиционноКорпус Sharkoon REV100 предлагает нетрадиционное расположением материнской платы как мы привыкли видеть. ...
NVIDIA отложила запуск GeForce RTX 3070 ...
NVIDIA отложила запуск GeForce RTX 3070 NVIDIA решила перенести дату доступности предстоящей GeForce RTX 3070 на две недели. Вместо 15 октября ка...
QNAP представила стоечный NAS-сервер TS-...
QNAP представила стоечный NAS-сервер TS-QNAP представила стоечный NAS-сервер серии TS-x32PXU. Серия TS-x32PXU оснащена четырехъядерным процессоро...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II пред...
Компактный флагман Sony Xperia 5 II предКомпания Sony объявила о том, что компактный флагман Xperia 5 II будет представлен уже 17 сентября этого ...
Philips представила 10-битный монитор 27...
Philips представила 10-битный монитор 27Philips представила новый монитор с 10-битной панелью без рамки. Монитор поддерживает максимальное разреш...
Ролевая игра The Outer Worlds появится в...
Ролевая игра The Outer Worlds появится вРазработчики игры The Outer Worlds отдали предпочтение игровому магазину Epic Game Store, прошло больше г...
Как выбрать аксессуары для Samsung Galax...
Как выбрать аксессуары для Samsung GalaxУмные часы пользуются повышенным спросом на протяжении уже длительного времени, пользователи за это время...
Смартфон OPPO F17 Pro получил дату выход...
Смартфон OPPO F17 Pro получил дату выходКомпания OPPO объявила о том, что смартфон F17 Pro будет представлен 2 сентября. Устройству прочат корпус...
Новые беспроводные наушники премиум клас...
Новые беспроводные наушники премиум класДатский бренд Bang & Olufsen выпустил новые флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением ...
Смарт-часы Huawei Watch 4X получили две ...
Смарт-часы Huawei Watch 4X получили две Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделью Huawei 4X, которая может похвастаться двумя кам...
Акции Apple подорожали перед презентацие...
Акции Apple подорожали перед презентациеСегодня должна состояться презентация компании Apple, в ходе которой пользователи увидят новые смартфоны,...
Android 11 скоро придет на Samsung Galax...
Android 11 скоро придет на Samsung GalaxКомпания Samsung Electronics уже тестирует фирменную оболочку One UI 3.0 на базе Android 11 на актуальных...
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесосОбзор STARWIND SCV2220. Недорогой циклонный пылесос
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor