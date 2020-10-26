NVIDIA готовит RTX 30хх для ноутбуков

Ни для кого не секрет, что компания NVIDIA сначала выпускает видеокарты для настольных компьютеров, а потом отправляет в релиз более простые модели с менее производительным графическим процессором. Это нормальная практика, так как пользователь в итоге получает современную архитектуру, при этом теплопакет у упрощенных видеокарт ниже. Проблема только в том, что не всегда такие системы получаются доступные. Теперь в сети появилась таблица, в которой указаны видеокарты линейки RTX 30хх для ноутбуков. Пользователь получает достаточно продвинутое решение, которого хватит и для работы, и для развлечений, но стоимость при этом будет на том же уровне, что и сейчас у среднего игрового ноутбука. Ожидаем новостей или официального анонса продукта.