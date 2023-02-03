NVIDIA готовит более мощную RTX 3060

Буквально с момента анонса новой линейки видеокарт RTX 40 инсайдеры пытались получить хоть какую-то информацию о более доступных моделях в линейке, потому что флагманские варианты, мягко скажем, подходили для пользователей с большой натяжкой. Соответственно, многие с большим нетерпением ждали новостей о более доступных моделях, но пока что хороших новостей в этом направлении нет. Но есть интересная информация о видеокартах прошлого поколения, которые до сих пор отлично продаются. Сегодня у нас появилась информация о том, что видеокарта NVIDIA RTX 3060 засветилась в бенчмарке с совершенно другим графическим чипом, который может похвастаться 3840 CUDA-ядрами, то есть это более мощный процессор, чем был изначально установлен в видеокарту.

Инсайдеры объясняют это желанием производителя, то есть NVIDIA, избавиться от целых залежей неиспользованных графических чипов, которые лежали на складах на протяжении года. Компания не спешила производить видеокарты на базе этих чипов, так как удерживала дефицит на рынке и огромные цены, но потом майнинг умер, а значит, необходимости хранить все эти процессоры для видеокарт уже не было нужды. И теперь компания хочет выпустить более производительную версию старой народной видеокарты, чтобы продать как можно больше видеокарт старого поколения. И это плохие новости — значит, новые видеокарты из доступного сегмента компания выпускать точно не станет в ближайшее время, чтобы не создавать конкуренцию себе же.
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