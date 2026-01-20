NVIDIA готовит к релизу ARM-процессоры

NVIDIA планирует уже в этом году выпустить потребительские ноутбучные процессоры на архитектуре ARM под обозначениями N1 и N1X, которые, как ожидается, смогут занять доминирующее положение на платформе Windows on ARM. Разговоры о потребительском процессоре NVIDIA ходят с прошлого года, после слухов о намерении компании использовать ARM для создания ноутбучной системы на кристалле. Однако проект, судя по всему, был отложен, и вместо этого состоялся дебют DGX Spark с процессором GB10. Теперь же, согласно отчёту DigiTimes, процессор N1X появится в ноутбуках уже в первом квартале этого года, а розничная доступность ожидается во втором квартале, что указывает на скорый выход первых потребительских решений от ИИ-гиганта.

Концепция потребительской ARM-платформы хорошо вписывается в стратегию NVIDIA по охвату всей экосистемы искусственного интеллекта, поскольку с N1 и N1X компания нацелена на обеспечение передовой производительности ИИ, позиционируя их как высококлассную платформу для ИИ-вычислений. Что касается характеристик, известно лишь, что будущие ARM-процессоры будут изготавливаться по 3-нм техпроцессу TSMC и получат конфигурацию, схожую с процессором GB10. То есть компания не будет делать ставку на запредельную производительность — вместо этого на первый план выходит энергоэффективность, а также возможность запускать технологии на базе искусственного интеллекта. Будет интересно посмотреть на этот чип в действии.
