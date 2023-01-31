NVIDIA готовит к релизу GeForce RTX 4070

В начале января текущего года компания NVIDIA официально представила миру свою новую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, которая должна была ознаменовать доступ к доступным видеокартам нового поколения, но этого, к сожалению, не случилось. Оказалось, что видеокарта стоит почти 1200 долларов, найти её в продаже достаточно трудно и, конечно, производительность у неё не настолько внушительная, чтобы можно было говорить о каком-то значимом прорыве. Соответственно, пользователи с неохотой посмотрели в сторону новинки и стали ждать более доступных решений. И у нас есть по этому поводу отличные новости — инсайдеры заявили, что компания уже готова к анонсу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, так как данная модель отправилась некоторым профильным изданиям для тестирования.

К сожалению, у нас никакой информации относительно этого события нет, да и даже если видеокарты отправились на тест, никто не гарантирует, что NVIDIA GeForce RTX 4070 выйдет через неделю или даже через месяц. Мы можем лишь предположить, что компания планирует в феврале выпустить несколько более доступных видеокарт, чтобы получить возможность захватить и этот рынок, но сколько видеокарта будет стоить, какие у неё будут характеристики и так далее — никто сейчас не знает. Мы можем лишь предположить, что новинка будет продаваться за 599 долларов, что в случае доступности на рынке является крайне привлекательной ценой. Но на деле она будет продаваться заметно дороже, это очевидно.