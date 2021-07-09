NVIDIA готовит к релизу RTX 3080 Super

Если вам все еще недостаточно мощи лучшего игрового ноутбука с RTX 3080, похоже, что NVIDIA планирует выпустить еще более быстрые «супер» варианты своей мобильной серии RTX 3000 в следующем году — об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Videocardz. Один из источников утверждает, что мобильная версия серии RTX 3000 Super поступит в продажу в начале 2022 года. Хотя мы не стали бы воспринимать это утверждение как стопроцентное, Lenovo уже нечаянно слила информацию о грядущей новой видеокарте для своих ноутбуков. Производитель упоминает как 3070 Super, так и 3080 Super в спецификациях будущего ноутбука с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 соответственно. Это та же емкость, что и у стандартных мобильных карт, но мы можем ожидать, что производитель может увеличить количество CUDA-ядер и поднять тактовую частоту для повышения производительности.

В предыдущем обновлении мы увидели, что RTX 2070 Super почти соответствует производительности RTX 2080, в то время как RTX 2080 Super показал немного улучшенную производительность по сравнению с этой картой. Теперь, видимо, производитель хочет выпустить линейку более производительных видеокарт, чтобы удовлетворить запросы геймеров, которым оригинальных видеокарт по каким-то причинам мало. Другое дело, что видеокарт на рынке в принципе практически нет и вы не можете купить новинку по адекватной цене, а значит, все эти новые линейки останутся лишь на картинках и в мечтах потенциальных геймеров.