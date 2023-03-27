NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 Ti

Пользователи со всего мира с огромным нетерпением ждут, когда компания NVIDIA официально отправит в продажу свои доступные видеокарты нового поколения, но сама компания пока что не сильно спешит в этом направлении. Впрочем, в сети сегодня уже появилась информация о том, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti должны представить в следующем месяце и отправил в релиз в середине мая, при этом инсайдеры даже поделились приблизительной производительностью новинки. Речь идёт о 22 терафлопсах производительности, что в теории очень даже прилично, так как это уровень производительности флагманских видеокарт прошлого поколения. Также поставщики секретной информации говорят о том, что у данной видеокарты будет тактовая частота на уровне 2,7 ГГц, что тоже прилично.

К сожалению, у нас нет никакой информации о возможной реальной производительности в играх, потому что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti до обзорщиков ещё не добралась. Но у этой модели будет определённое преимущество в качестве поддержки технологии DLSS 3, которая позволяет играть в современные релизы на очень высокой частоте кадров без просадок и прочих проблем. Будем ожидать информации относительно этой новинки и надеяться на то, что производитель сможет выставить действительно адекватную стоимость для грядущей новинки, потому что ранее относительно доступные видеокарты нового поколения всё равно продавали очень дорого. Вероятно, точная информация по этому вопросу появится в течение следующих пары недель.