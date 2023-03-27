NVIDIA готовит к релизу RTX 4060 Ti

Пользователи со всего мира с огромным нетерпением ждут, когда компания NVIDIA официально отправит в продажу свои доступные видеокарты нового поколения, но сама компания пока что не сильно спешит в этом направлении. Впрочем, в сети сегодня уже появилась информация о том, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti должны представить в следующем месяце и отправил в релиз в середине мая, при этом инсайдеры даже поделились приблизительной производительностью новинки. Речь идёт о 22 терафлопсах производительности, что в теории очень даже прилично, так как это уровень производительности флагманских видеокарт прошлого поколения. Также поставщики секретной информации говорят о том, что у данной видеокарты будет тактовая частота на уровне 2,7 ГГц, что тоже прилично.

К сожалению, у нас нет никакой информации о возможной реальной производительности в играх, потому что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti до обзорщиков ещё не добралась. Но у этой модели будет определённое преимущество в качестве поддержки технологии DLSS 3, которая позволяет играть в современные релизы на очень высокой частоте кадров без просадок и прочих проблем. Будем ожидать информации относительно этой новинки и надеяться на то, что производитель сможет выставить действительно адекватную стоимость для грядущей новинки, потому что ранее относительно доступные видеокарты нового поколения всё равно продавали очень дорого. Вероятно, точная информация по этому вопросу появится в течение следующих пары недель.
Gainward представила видеокарты GeForce RTX 4070 Ti…
Сегодня компания Gainward, один из ведущих производителей видеокарт для энтузиастов и геймеров в мире, оф…
Раритетную видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000 продали за 15 тысяч…
Несколько недель назад на аукционе выставили видеокарту 3dfx Voodoo 5 6000, которая является крайне рарит…
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti показали на свежих фото…
За последние несколько дней у нас было очень много публикаций на тему видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 …
NVIDIA RTX 4070 выйдет в апреле этого года…
Буквально вчера появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует отправить в релиз новые видеока…
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC …
Видеокарты среднего ценового сегмента представляют наибольший интерес, предлагая оптимальное соотношение …
Китайская видеокарта MTT S80 непригодна для игр…
Некоторое время назад на просторах интернета появились слухи о том, что компания из Китая планирует отпра…
Представлена профессиональная 3D-карта NVIDIA RTX 4000 Ada…
Компания NVIDIA пополнила ассортимент профессиональных видеокарт моделью RTX 4000 Ada, которая оценена в …
Intel уже работает над видеокартами Xe2-HPG и Xe2-LPG…
Некоторое время назад никто не мог поверить в то, что компания Intel сможет выйти на рынок видеокарт, пот…
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor