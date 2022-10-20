NVIDIA готовит к релизу RTX 4070

Буквально неделю назад компания NVIDIA официально отменила анонс видеокарты RTX 4080 на 12 ГБ, так как оказалось, что это не совсем та модель, которую производитель изначально думал выпускать. На самом деле по характеристикам это скорее RTX 4070, только с ценой от RTX 4080, что геймерам, конечно, не сильно понравилось. Однако сразу после того, как видеокарту отменили, в сети появились рендеры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, которая, видимо, вскоре должна быть анонсирована с достаточно низкой ценой. Здесь стоит отметить, что видеокарта RTX 3070 продавалась примерно 450-500 долларов, тогда как RTX 4080 на 12 ГБ, которая по сути является RTX 4070, продают за 900 долларов. То есть цена выросла ровно в два раза и теперь производителю нужно её срочно снижать.

Например, есть мнение, что NVIDIA GeForce RTX 4070 в ближайшем будущем будет представлена по цене в 650 долларов. За счет этого производителю удаётся выпустить довольно востребованную видеокарту среднего уровня, которая будет дороже предыдущего поколения, но при этом даст необходимые возможности и характеристики. Это крайне важно, так как на самом деле пользователи не горят желанием покупать RTX 4090 за такие безумные деньги, ведь это видеокарта для энтузиастов с огромным кошельком. Будем надеяться, что новая видеокарта будет доступной по цене и предоставит те возможности, которые на самом деле необходимы потенциальному покупателю в этой категории. Вот только когда именно её представят — никто не знает.
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