NVIDIA готовит к релизу RTX 5070 SUPER и RTX 5080 SUPER

Запуск линейки видеокарт GeForce RTX 50, особенно в сегменте топовых моделей, прошёл для NVIDIA не так гладко, как ожидалось — компанию преследовали проблемы с запасами на складах, сбои драйверов и даже недочёты в конфигурации ROP-блоков. Однако теперь, судя по утечкам, NVIDIA может попытаться исправить ситуацию за счёт выпуска версии SUPER. Стоит сказать, что пока что подробностей об этих видеокартах мало. Известно лишь, что RTX 5080 SUPER будет оснащена 24 ГБ видеопамяти, а RTX 5070 SUPER — 18 ГБ. Обе карты получат память стандарта GDDR7, вероятно, с модулями по 3 ГБ — аналогично ноутбучной версии GeForce RTX 5090. Ранее MSI уже намекала на существование RTX 5080 с 24 ГБ памяти, так что можно предположить, что партнёры NVIDIA готовили отдельные версии SUPER заранее.

При этом источник отмечает, что прирост производительности у моделей SUPER по сравнению с обычными будет минимальным. Поэтому, кроме увеличения объема видеопамяти (на 50% больше по сравнению с обычными RTX 5080 на 16 ГБ и RTX 5070 на 12 ГБ), NVIDIA предстоит уделить особое внимание доступности новых карт на рынке — без этого укрепить позиции в высокопроизводительном сегменте будет сложно. Впрочем, учитывая слабую конкуренцию среди флагманов, особого давления на NVIDIA пока нет. При этом не совсем понятно, сколько данные новинки будут стоить, так как из-за дефицита доступных моделей ритейлеры сильно завышают стоимость и новинки становятся просто слишком дорогими для потребителей.