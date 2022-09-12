NVIDIA готовит к релизу новую RTX 3060

NVIDIA, похоже, запланировала выпуск своих видеокарт GeForce RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X на конец октября, сообщает Videocardz. Ранее на этой неделе сообщалось, что NVIDIA работает над тремя видеокартами серии GeForce RTX 30, в основном в массовом сегменте. Сообщается, что видеокарты, которые включают в себя новые модели RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti, разработаны с учетом опций в среднем сегменте, и, хотя NVIDIA скоро запускает серию RTX 40 следующего поколения, их линейка не будет включать варианты среднего класса до следующего года. С этими новыми моделями серии GeForce RTX 30 компания NVIDIA не только получит больше возможностей на рынке среднего уровня, но и найдет способ очистить свой существующий запас графических процессоров.

Хотя ценовая ситуация будет означать, что они будут стоить намного ниже, чем MSRP, по которым были выпущены оригинальные карты. Первые две карты, которые, как ожидается, поступят в продажу в следующем месяце, будут включать GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti. И только потому, что это новые модели, не ожидайте, что они будут иметь лучшие характеристики. Ожидается, что GeForce RTX 3060 Ti сохранит ядро ​​графического процессора GA104, но будет обновлена ​​до 8 ГБ памяти GDDR6X, тогда как текущая модель использует стандартный стандарт памяти GDDR6. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 будет использовать урезанный 8 ГБ и 128-битный шинный интерфейс по сравнению с исходной 12 ГБ и 192-битной конструкцией. Но в целом решение интересное.