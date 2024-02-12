NVIDIA готовит к релизу видеокарту RTX 2000 Ada

NVIDIA готовит к выпуску новую видеокарту начального уровня для производительных рабочих станций. Главная особенность данного решения в компактном форм-факторе — модель RTX 2000 Ada помещается в очень компактных системах, что предоставляет возможность собрать интересную систему для работы в случае ограниченного пространства на рабочем столе. Кроме того, судя по изображениям в сети, данная видеокарта будет потреблять не больше 75 Вт энергии, потому что разъёмов для дополнительного питания у неё нет — вся энергия будет поступать только по слоту PCI-E. При этом инсайдеры сообщают, что компания NVIDIA планирует запустить сразу две различные версии под маркой RTX 2000 Ada — одну обычную модель и одну с маркировкой Е.

Специалисты считают, что, что модель NVIDIA RTX 2000 ADA E должна продаваться в ценовом диапазоне от 500 до 630 долларов, в то время как оригинальная модель, скорее всего, будет стоить от 600 до 650 долларов. Причины разницы в цене пока не разглашаются, но, вероятно, Е-версия продаётся корпоративным клиентом с более длительной технической поддержкой, за что и приходится платить немного больше денег. И если верить слитым в сеть данным, видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6 на борту, а также интерфейс PCIe 4.0 x16. Остальные характеристики видеокарты пока что не раскрываются, но есть ощущение, что это будет весьма слабая модель, потому что с теплопакетом в 75 Вт далеко не уедешь. Тем более в области сложных вычислений.
Появились новые фотографии NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti…
Прототип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti снова появился в сети — вероятно, компания работает над те…
Цены на NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER оказались выше ожидаемых…
Нехватка графических процессоров и высокий спрос на видеокарты привели к повышению цен на серию NVIDIA Ge…
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX…
В начале текущего года на выставке CES компания NVIDIA расширила серию видеокарт 4000 представив новые SU…
NVIDIA готовит GeForce RTX 3050 на 6 ГБ…
Сегодня появилась информация о том, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 на 6 ГБ будет запущена в начал…
Рынок видеокарт показал положительный рост впервые с 2020 го…
Рынок видеокарт для ПК демонстрирует существенное восстановление после нескольких лет спада, которые дали…
Palit представила видеокарты GeForce RTX 3050 на 6 ГБ…
Сегодня компания Palit, ведущий производитель видеокарт в мире, официально представил новую линейку видео…
NVIDIA завоевала 90% рынка видеокарт для ИИ…
Компания NVIDIA без всякого сомнения занимает ведущие позиции в сегменте аппаратного обеспечения для техн…
NVIDIA GeForce RTX 3060 в ближайшем будущем должна подешевет…
Некоторое время назад появилась информация о том, что производитель хочет заморозить выпуск видеокарты NV…
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OCТесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor