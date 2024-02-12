NVIDIA готовит к релизу видеокарту RTX 2000 Ada

NVIDIA готовит к выпуску новую видеокарту начального уровня для производительных рабочих станций. Главная особенность данного решения в компактном форм-факторе — модель RTX 2000 Ada помещается в очень компактных системах, что предоставляет возможность собрать интересную систему для работы в случае ограниченного пространства на рабочем столе. Кроме того, судя по изображениям в сети, данная видеокарта будет потреблять не больше 75 Вт энергии, потому что разъёмов для дополнительного питания у неё нет — вся энергия будет поступать только по слоту PCI-E. При этом инсайдеры сообщают, что компания NVIDIA планирует запустить сразу две различные версии под маркой RTX 2000 Ada — одну обычную модель и одну с маркировкой Е.

Специалисты считают, что, что модель NVIDIA RTX 2000 ADA E должна продаваться в ценовом диапазоне от 500 до 630 долларов, в то время как оригинальная модель, скорее всего, будет стоить от 600 до 650 долларов. Причины разницы в цене пока не разглашаются, но, вероятно, Е-версия продаётся корпоративным клиентом с более длительной технической поддержкой, за что и приходится платить немного больше денег. И если верить слитым в сеть данным, видеокарта NVIDIA RTX 2000 ADA будет иметь 8 ГБ памяти GDDR6 на борту, а также интерфейс PCIe 4.0 x16. Остальные характеристики видеокарты пока что не раскрываются, но есть ощущение, что это будет весьма слабая модель, потому что с теплопакетом в 75 Вт далеко не уедешь. Тем более в области сложных вычислений.