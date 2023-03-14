NVIDIA готовит к релизу видеокарту RTX 4070

С того момента, как компания NVIDIA официально представила видеокарты нового поколения RTX 40, геймеры с огромным нетерпением ждут доступных моделей, потому что на текущий момент видеокарты нового поколения слишком уж дорогие. И сегодня инсайдеры поделились с нами интересной информацией о том, что видеокарта RTX 4070 должна быть представлена уже 13 апреля текущего года, а её цена будет более или менее привлекательной на фоне предыдущих анонсов. Здесь хотелось бы уточнить, что официальные цены на видеокарты NVIDIA нового поколения, к сожалению, с реальными ничего общего не имеют — производитель лишь указывает цену на своём сайте, но компании-партнёры продают свои новинки на 30-40% дороже, так что назвать их доступными не выходит.

Всё дело в достаточно высоком спросе на новые видеокарты при относительно незначительных партиях, которые отправляются в продажу. Соответственно, производители могут себе позволить продавать видеокарты немного дороже, чем геймеры планировали, и при этом никто не называет это дефицитом, как во времена майнинга. И лишь видеокарта RTX 4070, если верить инсайдерам, должна в ближайшем будущем удовлетворить запросы аудитории на доступные видеокарты — в инсайдеры уверены, что новинка будет продаваться на уровне 400 долларов и что в этом случае компании-партнёры уже не будут сильно повышать планку стоимости. Остаётся лишь надеяться, что именно так всё и произойдёт, так как ранее ни разу цена с рекомендованной не сходилась.
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