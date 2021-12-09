NVIDIA готовит релиз видеокарт RTX 4000

Несмотря на слухи о том, что NVIDIA надеется выпустить видеокарты серии RTX 4000 в 2022 году, компания также, как сообщается, планирует выпустить в январе 2022 года три новых графических процессора в линейке GeForce RTX 3000. Утверждается, что список новинок состоит из весьма ожидаемой видеокарты начального уровня RTX 3050, флагманской 3090 Ti высокого класса, а также обновленной 3070 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Согласно новой информации, полученной информационным изданием Videocardz, похоже, что 3070 Ti 16GB будет анонсирован командой NVIDIA 17 декабря и появится на полке 11 января 2022 года. Дата выпуска 3090 Ti еще не известна, но утверждается, что графический адаптер должен быть доступен для покупки 27 января 2022 года.

Выпуск более мощных вариантов существующих карт не является чем-то новым и, по сути, является давно установившейся частью жизненного цикла микроархитектуры, но кажется несколько бесполезным дальнейшее разбавление пула доступных карт Ampere, когда текущие видеокарты приобрести просто нереально, а поставщики изо всех сил пытаются бороться с дефицитом, но проигрывают бой ботам и майнерам, скупающим всё вокруг. Возможно, лучше проявить терпение и отложить обновление игрового ПК до появления RDNA 3 или RTX 4000. Однако, если вы не можете ждать так долго, возможно, вам стоит обратить внимание на одни из игровых ноутбуков, которые могут использовать новую линейку мобильных графических процессоров AMD RX6000S. Их хотя бы можно купить.
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