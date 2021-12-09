NVIDIA готовит релиз видеокарт RTX 4000

Выпуск более мощных вариантов существующих карт не является чем-то новым и, по сути, является давно установившейся частью жизненного цикла микроархитектуры, но кажется несколько бесполезным дальнейшее разбавление пула доступных карт Ampere, когда текущие видеокарты приобрести просто нереально, а поставщики изо всех сил пытаются бороться с дефицитом, но проигрывают бой ботам и майнерам, скупающим всё вокруг. Возможно, лучше проявить терпение и отложить обновление игрового ПК до появления RDNA 3 или RTX 4000. Однако, если вы не можете ждать так долго, возможно, вам стоит обратить внимание на одни из игровых ноутбуков, которые могут использовать новую линейку мобильных графических процессоров AMD RX6000S. Их хотя бы можно купить.