NVIDIA готовит сразу две RTX 4070

Ранее мы сообщали о спецификациях видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, которая, как утверждается, предлагает до 7680 ядер с 12 ГБ памяти GDDR6X, однако похоже, что NVIDIA не уверена, какие спецификации будут доработаны для самой карты на релизе. По словам инсайдера, у NVIDIA есть две платы для видеокарты RTX 4070: PG141-SKU340/341 и PG141-SKU336/337. Обе эти платы будут поддерживать очень разные конфигурации графического процессора и спецификации памяти. Лидер утверждает, что лучший SKU сохранит те же характеристики, что и ранее, с 7680 ядрами, 12 ГБ памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/сек через 192-битный интерфейс шины, и энергопотребление в 285 Вт.

Другой SKU немного проще: всего 7168 ядер, 10 ГБ памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/сек через 160-битный интерфейс, и энергопотребление в 250 Вт. Заявлено, что любая из этих конфигураций может использоваться для видеокарт серии RTX 4070, но, исходя из спецификаций, если бы NVIDIA использовала урезанную конфигурацию для RTX 4070, вариант более высокого уровня мог бы быть RTX 4070 Ti. Если нет, то RTX 4070 Ti может в конечном итоге пойти по маршруту AD103. NVIDIA также пытается поддерживать серьезную конкуренцию AMD, особенно с учетом того, что противоборствующий производитель выпустит свою новую серию Radeon RX 7000 в конце этого года. Пока что это поколение выглядит безумно интересным, но нужно понимать, что на момент релиза всё может кардинально измениться в любую из сторон.
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