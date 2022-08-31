NVIDIA готовит сразу две RTX 4070…

Другой SKU немного проще: всего 7168 ядер, 10 ГБ памяти GDDR6X, работающей со скоростью 21 Гбит/сек через 160-битный интерфейс, и энергопотребление в 250 Вт. Заявлено, что любая из этих конфигураций может использоваться для видеокарт серии RTX 4070, но, исходя из спецификаций, если бы NVIDIA использовала урезанную конфигурацию для RTX 4070, вариант более высокого уровня мог бы быть RTX 4070 Ti. Если нет, то RTX 4070 Ti может в конечном итоге пойти по маршруту AD103. NVIDIA также пытается поддерживать серьезную конкуренцию AMD, особенно с учетом того, что противоборствующий производитель выпустит свою новую серию Radeon RX 7000 в конце этого года. Пока что это поколение выглядит безумно интересным, но нужно понимать, что на момент релиза всё может кардинально измениться в любую из сторон.