NVIDIA лидирует на рынке видеокарт с 88% рынка

Но несмотря на квартальное снижение, компании NVIDIA удалось не только увеличить свою долю на рынке дискретных графических ускорителей, но и увеличить количество поставок графических процессоров. В результате компания зафиксировала рост поставок на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45,6% по сравнению с прошлым годом. Это позволило NVIDIA удерживать доминирующую позицию с долей рынка в 88%. Да, вы всё правильно поняли, на рынке дискретных видеокарт NVIDIA занимает 88%. В то же время AMD зафиксировала квартальное снижение на 41%, но рост на 39% по сравнению с прошлым годом. Доля рынка AMD сократилась с 19% в четвёртом квартале 2023 года до 12% в первом квартале 2024 года. Да и доля рынка Intel упала до 0% (это не значит, что у компании вовсе нет продаж, просто округлить их до 1% невозможно).