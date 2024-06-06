NVIDIA лидирует на рынке видеокарт с 88% рынка

Если верить информации известной аналитической компании, NVIDIA продолжает лидировать в сегменте дискретных графических ускорителей (то есть видеокарт) в абсолютно всех областях — будь то ускорители для искусственного интеллекта, сегмент центров обработки данных, область облачных технологий или геймерского сегмента. Собственно, данная компания сейчас находится на подъёме — она стала второй по стоимости технологической компанией в мире. При этом поставки видеокарт от компаний-партнёров существенно сократились — на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличились на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Общее количество поставленных партнёрами видеокарт за квартал составило 8,7 миллиона единиц.

Но несмотря на квартальное снижение, компании NVIDIA удалось не только увеличить свою долю на рынке дискретных графических ускорителей, но и увеличить количество поставок графических процессоров. В результате компания зафиксировала рост поставок на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45,6% по сравнению с прошлым годом. Это позволило NVIDIA удерживать доминирующую позицию с долей рынка в 88%. Да, вы всё правильно поняли, на рынке дискретных видеокарт NVIDIA занимает 88%. В то же время AMD зафиксировала квартальное снижение на 41%, но рост на 39% по сравнению с прошлым годом. Доля рынка AMD сократилась с 19% в четвёртом квартале 2023 года до 12% в первом квартале 2024 года. Да и доля рынка Intel упала до 0% (это не значит, что у компании вовсе нет продаж, просто округлить их до 1% невозможно).
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