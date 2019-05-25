NVIDIA намекает в своем тизере, что приближается «Супер нечто»

Пресс-конференция NVIDIA по Computex, стала большой новостью для геймеров на ПК. Производитель GPU NVIDIA разместил на своем YouTube канале GeForce тизер, с намеком на «Что-то супер инновационное». Тизер показывает только тисненый металлический логотип «Super» , но этого достаточно, чтобы предположить, что он может представлять одну или несколько передовых видеокарт.

По-слухам, RedGamingTech утверждает, что NVIDIA будет использовать более быструю память 16 Гбит / с, по сравнению с 14 Гбит / с в своей линейке GeForce RTX. Если это так, графический чип будет иметь значительно больший запас мощности и может быть значительно быстрее, примерно на 14 процентов. Кроме того, не было бы и речи для NVIDIA, чтобы увеличить тактовую частоту графического процессора, чтобы соответствовать, хотя это далеко не очевидно.