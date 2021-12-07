NVIDIA не будет выпускать RTX 2060 Founders Edition

Стремясь улучшить доступность видеокарт в условиях продолжающейся нехватки чипов и беспрецедентного уровня спроса, NVIDIA собирается выпустить завтра новый вариант своего графического процессора RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти. Тем не менее, компания неожиданно отказалась от запуска видеокарты Founders Edition и неожиданно отменила ее. Дело в том, что NVIDIA ранее указала «RTX 2060 Founders Edition (12 ГБ)» на официальной странице продукта, но с тех пор удалила все упоминания карты эталонного дизайна. Зеленая команда также подтвердила в информационному изданию TechPowerUp, что больше не планирует выпускать данную модель видеокарты, хотя официальной причины, к сожалению, никто так и не сообщи.

В то время как большинство людей предпочитают покупать нереференсные видеокарты у партнеров компании NVIDIA, карты Founders Edition часто являются одним из самых дешевых способов приобрести лучшие видеокарты от NVIDIA — по крайней мере, по MSRP (рекомендованная минимальная стоимость). Эта отмена означает, что любому, кто захочет вставить новую карту RTX 2060 12 ГБ в свой игровой ПК, к сожалению, придется потратить дополнительные деньги на приобретение варианты от сторонних производителей. Если вы уже используете графический процессор серии RTX 2000 в своем компьютере или, возможно, держитесь за карту GTX 1000, то гораздо эффективнее не упускать из виду RTX 3050, когда она выйдет в январе — производитель, ожидаемо, сделает карту довольно доступной и она на голову мощнее RTX 2060.