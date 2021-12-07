NVIDIA не будет выпускать RTX 2060 Founders Edition

Стремясь улучшить доступность видеокарт в условиях продолжающейся нехватки чипов и беспрецедентного уровня спроса, NVIDIA собирается выпустить завтра новый вариант своего графического процессора RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти. Тем не менее, компания неожиданно отказалась от запуска видеокарты Founders Edition и неожиданно отменила ее. Дело в том, что NVIDIA ранее указала «RTX 2060 Founders Edition (12 ГБ)» на официальной странице продукта, но с тех пор удалила все упоминания карты эталонного дизайна. Зеленая команда также подтвердила в информационному изданию TechPowerUp, что больше не планирует выпускать данную модель видеокарты, хотя официальной причины, к сожалению, никто так и не сообщи.

В то время как большинство людей предпочитают покупать нереференсные видеокарты у партнеров компании NVIDIA, карты Founders Edition часто являются одним из самых дешевых способов приобрести лучшие видеокарты от NVIDIA — по крайней мере, по MSRP (рекомендованная минимальная стоимость). Эта отмена означает, что любому, кто захочет вставить новую карту RTX 2060 12 ГБ в свой игровой ПК, к сожалению, придется потратить дополнительные деньги на приобретение варианты от сторонних производителей. Если вы уже используете графический процессор серии RTX 2000 в своем компьютере или, возможно, держитесь за карту GTX 1000, то гораздо эффективнее не упускать из виду RTX 3050, когда она выйдет в январе — производитель, ожидаемо, сделает карту довольно доступной и она на голову мощнее RTX 2060.
Комментарии и отзывы NVIDIA RTX 2060 Founders Edition
AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition поступила в прод…
AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition поступила в продAMD впервые анонсировала Radeon RX 6900 XT LC с предварительно установленным графическим процессором Navi…
NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 Super…
NVIDIA готовит к релизу RTX 3090 SuperЗа последние пару недель появились различные инсайды, которые предполагают, что NVIDIA работает над новым…
Выпущен плагин AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) для Unr…
Выпущен плагин AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) для UnrAMD выпустила плагин FidelityFX Super Resolution (FSR) для Unreal Engine 4, позволяющий разработчикам игр…
GALAX представляет видеокарту RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12…
GALAX представляет видеокарту RTX 3060 Metaltop Mini (FG) 12GALAX добавил еще одно графическое решение в свою линейку в виде видеокарты RTX 3060 Metaltop Mini (FG). …
Представлена ​​видеокарта BIOSTAR Radeon RX 6600…
Представлена ​​видеокарта BIOSTAR Radeon RX 6600После запуска своей видеокарты Radeon RX 6600 XT компания BIOSTAR на этой неделе объявила о выпуске новой…
Colorful выпустила видеокарту, которую можно кастомизировать…
Colorful выпустила видеокарту, которую можно кастомизироватьКомпания Colorful выпустила две модели видеокарт из серии iGame Customization: RTX 3070 Ti и RTX 3070. Об…
NVIDIA представляет графический процессор Edge Tensor Core н…
NVIDIA представляет графический процессор Edge Tensor Core нNVIDIA представила новейшее дополнение к своей линейке графических карт, ориентированных на данные, под н…
ASUS представляет видеокарту GeForce RTX 3070 Noctua Edition…
ASUS представляет видеокарту GeForce RTX 3070 Noctua EditionASUS и Noctua объявили о выпуске нового продукта, ставшего результатом особого партнерства. Видеокарта AS…
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440pОбзор Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE (GV-R66EAGLE-8GD). Тесты видеокарты в 1080p и 1440p
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor