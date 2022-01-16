NVIDIA официально представила графический процессор RTX 3080 12 ГБ

Графический процессор GeForce RTX 3080 12 ГБ официально представлен, после нескольких месяцев слухов.

NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, 384-битную шину, что увеличивает пропускную способность памяти до 912 ГБ/с по сравнению с 760 ГБ/с у модели на 10 ГБ. Он также оснащен двумя дополнительными потоковыми мультипроцессорами (SM), что дает дополнительные 256 ядер CUDA, это всего на 3% больше. Эти небольшие изменения также приводят к увеличению номинальной потребляемой мощности видеокарты, которая теперь составляет 350 Вт так же, как у RTX 3090. Поддержка драйверов для RTX 3080 12 ГБ будет включена с новым драйвером.

NVIDIA не сообщила об официальной рекомендованной розничной цене GeForce RTX 3080 12 ГБ.
Комментарии и отзывы NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ
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