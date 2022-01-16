NVIDIA официально представила графический процессор RTX 3080 12 ГБ

NVIDIA GeForce RTX 3080 12 ГБ имеет 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, 384-битную шину, что увеличивает пропускную способность памяти до 912 ГБ/с по сравнению с 760 ГБ/с у модели на 10 ГБ. Он также оснащен двумя дополнительными потоковыми мультипроцессорами (SM), что дает дополнительные 256 ядер CUDA, это всего на 3% больше. Эти небольшие изменения также приводят к увеличению номинальной потребляемой мощности видеокарты, которая теперь составляет 350 Вт так же, как у RTX 3090. Поддержка драйверов для RTX 3080 12 ГБ будет включена с новым драйвером.
NVIDIA не сообщила об официальной рекомендованной розничной цене GeForce RTX 3080 12 ГБ.