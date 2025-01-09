NVIDIA представила DLSS 4 для RTX 50

Два дня назад компания NVIDIA официально представила значительное обновление своей технологии Deep Learning Super Sampling — DLSS 4 получит новые возможности нейронного рендеринга, которые на системах с новыми видеокартами RTX 50 смогут выполнять генерацию нескольких кадров. Эта технология позволяет создавать до трёх дополнительных кадров на каждый стандартный кадр, работая в сочетании с полным набором технологий DLSS и увеличивая частоту кадров до 8 раз по сравнению с традиционным рендерингом. По заявлению NVIDIA, это обновление достаточно крупное, чтобы сделать игровой процесс с разрешением 4K при 240 кадрах в секунду вполне возможным уже в этом году — даже с трассировкой лучей.

Кроме того, в DLSS добавлены улучшения, которые будут доступны на всех видеокартах GeForce RTX. Например, игры с функциями Ray Reconstruction, Super Resolution и DLAA смогут использовать новые модели искусственного интеллекта. При этом новая модель генерации кадров, по утверждению NVIDIA, работает на 40% быстрее и требует на 30% меньше видеопамяти, чем предыдущая версия. Также NVIDIA обещает, что в день запуска видеокарт RTX 50 сразу 75 игр и приложений будут работать с новой технологией Multi Frame Generation. Например, речь идёт про Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle и Star Wars Outlaws. Правда, пока что не совсем понятно, насколько эта технология эффективна в подобных задачах, потому что дорисовать сразу три кадра — задача не из простых.
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