NVIDIA представила DLSS 4 для RTX 50

Кроме того, в DLSS добавлены улучшения, которые будут доступны на всех видеокартах GeForce RTX. Например, игры с функциями Ray Reconstruction, Super Resolution и DLAA смогут использовать новые модели искусственного интеллекта. При этом новая модель генерации кадров, по утверждению NVIDIA, работает на 40% быстрее и требует на 30% меньше видеопамяти, чем предыдущая версия. Также NVIDIA обещает, что в день запуска видеокарт RTX 50 сразу 75 игр и приложений будут работать с новой технологией Multi Frame Generation. Например, речь идёт про Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle и Star Wars Outlaws. Правда, пока что не совсем понятно, насколько эта технология эффективна в подобных задачах, потому что дорисовать сразу три кадра — задача не из простых.