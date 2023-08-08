NVIDIA представила новейший графический ускоритель Hopper GH200

Компания NVIDIA только что объявила релизе усовершенствованного графического процессора GH200 с технологией HBM3e — это самая быстрая в мире память на текущий момент. По словам NVIDIA, графический процессор Hopper GH200 стал первым в мире чипом с HBM3e, предлагающим не только более высокую пропускную способность памяти, но и больший объём памяти. Двойная система Grace Hopper теперь обеспечивает в 3,5 раза больший объём и в 3 раза более высокую пропускную способность по сравнению с существующим предложением, так что системы теперь могут предоставить до 282 ГБ памяти HBM3e. Сама по себе память HBM3e обеспечивает ускорение на 50% по сравнению с существующим стандартом HBM3, обеспечивая пропускную способность до 10 ТБ/сек на систему и 5 ТБ/сек на чип.

При этом компания NVIDIA пока не анонсировала, у какой компании будет заказывать новейшие кристаллы памяти HBM3e для использования в своём графическом ускорителе GH200, но недавно сообщалось, что SK Hynix получила запрос от NVIDIA на образцы своих HBM3e DRAM нового поколения. В то же время у Samsung также есть более быстрые кристаллы HBM3, способные предоставить пропускную способность до 5 ТБ/сек на стек. И в конечном итоге новые ускорители, конечно же, будут использоваться для работы в системе искусственного интеллекта — сейчас абсолютно все технологии нацелены на это направление и продукт с более высокой пропускной способностью позволит быстрее обрабатывать огромные массивы информации.
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