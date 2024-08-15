NVIDIA представила видеокарту RTX 2000E Ada

Сегодня компания NVIDIA без особого шума представила свою новейшую графическую карту для рабочих станций под названием RTX 2000E, которая оснащена графическим процессором поколения Ada Lovelace и выполнена в компактном дизайне, чтобы её можно было интегрировать даже в достаточно небольшие рабочие станции. Эта обновлённая версия уже существующей видеокарты NVIDIA RTX 2000 Ada, предназначенной для профессиональных задач и научной работы, получила название RTX 2000E Ada, где «E» обозначает наличие ECC-памяти (Error-Correcting Code — память, которая не боится ошибок в коде и способна продолжать работу даже в критических ситуациях).

При этом стоит напомнить, что графическая карта NVIDIA RTX 2000 Ada была запущена ещё в январе этого года и ориентирована она на бюджетный сегмент рабочих станций. Модель RTX 2000E Ada является значительным апгрейдом, который позволяет работать с более сложными задачами, но и цена у новинки будет повыше. Важный момент заключается в том, что в отличие от игровых видеокарт модель RTX 2000E будет справляться с ошибками данных для обеспечения высокой точности при обработке различного рода данных, что крайне важно при проведении вычислений, работе с научными данными и не только. Конечно, в пресс-релизе производителя указаны и сценарии с искусственным интеллектом, так как сейчас это очень важная технология и за ней гоняются абсолютно все, но, с другой стороны, помимо ИИ компания явно делает акцент ещё на массе направлений.