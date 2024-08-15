NVIDIA представила видеокарту RTX 2000E Ada

При этом стоит напомнить, что графическая карта NVIDIA RTX 2000 Ada была запущена ещё в январе этого года и ориентирована она на бюджетный сегмент рабочих станций. Модель RTX 2000E Ada является значительным апгрейдом, который позволяет работать с более сложными задачами, но и цена у новинки будет повыше. Важный момент заключается в том, что в отличие от игровых видеокарт модель RTX 2000E будет справляться с ошибками данных для обеспечения высокой точности при обработке различного рода данных, что крайне важно при проведении вычислений, работе с научными данными и не только. Конечно, в пресс-релизе производителя указаны и сценарии с искусственным интеллектом, так как сейчас это очень важная технология и за ней гоняются абсолютно все, но, с другой стороны, помимо ИИ компания явно делает акцент ещё на массе направлений.