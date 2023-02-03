NVIDIA представила видеокарту RTX 6000

Большинство пользователей считает, что компания NVIDIA зарабатывает основную прибыль на продаже игровых видеокарт, но на самом деле это далеко не так. На самом деле компания зарабатывает меньше четверти от всех своих доходов на игровых видеокартах, тогда как львиную часть денег приносит корпоративный сектор. Речь про центры обработки данных, технологии на базе искусственного интеллекта, производительные машины и видеокарты, которые используются совершенно не для игр. Например, видеокарта RTX 6000, которая стоит просто безумных денег, создавалась для научной деятельности, различных математических задач, исследований, 3D-моделирования, архитекторов и всего в таком духе. И эта видеокарта оказалась в два раза мощнее предшественника.

Дело в том, что сегодня у нас появились первые тесты данной видеокарты, она прошла ряд испытаний в бенчмарках и получила достаточно высокие баллы, что вполне ожидаемо. Причина, вероятно, в архитектуре, которая позволяет выделить больше производительности из каждого вычислительного блока, плюс новые драйвера, технологический процесс и память с большей пропускной способностью. В конечном итоге RTX 6000 действительно предоставляет просто безумную производительность, которой предостаточно для работы в самых разных сценариях. И хотя многие могут заявить, что компания делает слишком дорогие видеокарты, на самом деле это точно того стоит, потому что мощности гораздо больше, чем у прошлого поколения.